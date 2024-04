Sicherheit bei Fußball-EM und Olympia Faeser kündigt Sonderschutz für Ukraines EM-Team und Deutsches Haus an

Nach der Fußball-EM in Deutschland steht aber direkt das nächste sportliche Großereignis an. Im Nachbarland Frankreich finden vom 26. Juli bis 11. August die Olympischen Spiele in Paris statt. Auch dort würden deutsche Beamte zum Einsatz kommen. „Ich habe mit dem französischen Innenminister eine sehr enge Zusammenarbeit vereinbart. Französische Polizei unterstützt uns bei der EURO in Deutschland, deutsche Polizei bei Olympia in Paris“, sagte Faeser.