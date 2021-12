Corona-Regeln : So viele Zuschauer dürfen jetzt in der Bundesliga ins Stadion

So viele Zuschauer dürfen jetzt in der Bundesliga ins Stadion

Düsseldorf Die Bund-Länder-Runde hat entschieden: Ein deutschlandweiter Auschluss aller Zuschauer aus Stadien bleibt vorerst aus. Trotzdem drohen in einigen Bundesländern noch Geisterspiele. Was gilt wo und wer darf ins Stadion?

Mit Zuschauer-Einschränkungen, Corona-Regeln und sich verändernden Verhältnissen haben fast alle Branchen in der Corona-Krise inzwischen Erfahrung. So auch der Fußball. Die Ministerpräsidentenkonferenz hat nun ein „Mindestmaß“ an Einschränkungen definiert, unklar ist aber noch, welche Bundesländer weiter gehen als diese Regelungen. Einige Bundesligisten müssen dann wieder Geisterspiele ausrichten. Schon zu Beginn der Pandemie wurde vor leeren Rängen gespielt.

In Sachsen finden schon seit vergangener Woche wieder Geisterspiele statt, die Partie gegen Bayer Leverkusen am Sonntag wurde bereits vor leeren Rängen ausgetragen. Auch in Baden-Würrtemberg und Niedersachsen gab es entsprechende Forderungen. In Bremen haben Fans aus Risikogebieten keinen Zutritt mehr. In NRW bereiteten sich die Vereine vorsorglich auf eine Ticketreduzierung vor. Arminia Bielefeld beispeilsweise verkauft keine Eintrittskarten für das Spiel gegen den 1. FC Köln mehr. Der Klub wolle politische Entscheidungen zur Zuschauer-Zulassung abwarten und dann über das weitere Vorgehen informieren. Zuvor hatte Borussia Dortmund bekanntgegeben, die bereits verkauften Tickets für das Topspiel gegen den FC Bayern München zu stornieren. Der BVB rechnete mit einer coronabedingten Reduzierung der Stadionkapazität durch die Landesregierung in den kommenden Tagen.