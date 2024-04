Schalke, Magdeburg, Bodzek-Abschied Diesen Aufruf machen die Fortuna-Ultras vor dem Saisonendspurt

Am Sonntag, nur einen Tag später steht schon das nächste Highlight an: die offizielle Verabschiedung von Routinier Adam Bodzek am Rande des Regionalliga-Spiels zwischen der „Zwoten“ und der U23 von Borussia Mönchengladbach (14 Uhr, Paul-Janes-Stadion). „Für das Bodzek-Abschiedsspiel wechselt die Süd ausnahmsweise auf die Nord. Deckt euch somit alle mit Karten für die Nordtribüne ein und lasst uns ,Bodze’ am Sonntag in unserem Wohnzimmer gebührend verabschieden“, schrieben die Ultras.