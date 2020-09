Kostenpflichtiger Inhalt: Tickets, Vorverkauf, Dauerkarten : Zuschauer wieder erlaubt – das müssen Fußball-Fans jetzt wissen

Sie kommen zurück: Am ersten Spieltag der Saison 2020/21 dürfen wieder Fans ins Stadion. Foto: AP/Michael Sohn

Service Düsseldorf Pünktlich zum Bundesligastart haben sich die Bundesländer auf einheitliche Regeln zur Rückkehr der Fans in die Stadien geeinigt. 20 Prozent der Zuschauerkapazität dürfen genutzt werden. Aber wie kommen Fans nun an Tickets und was passiert mit Dauerkarten?