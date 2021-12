Ausschluss droht : Uefa sanktioniert mehrere Klubs wegen Verstößen gegen Finanzregeln

Nyon Mehrere Klubs aus der Champions- und Europa League müssen Strafzahlungen an die Uefa leisten, weil diese nicht konform mit den geltenden Finanzregeln gewirtschaftet haben.

Laut Uefa-Mitteilung hat AEK Anforderungen an die Klublizenzierung und das Financial Fairplay nicht erfüllt. Sollten ähnliche Verstöße erneut festgestellt werden, droht der Ausschluss vom nächsten Uefa-Klubwettbewerb, falls sich der Verein für einen solchen in den nächsten drei Spielzeiten qualifizieren sollte.