VfL Wolfsburg: Tageskartenpreise werden erstattet. Seine Dauerkarteninhaber will der VfL in Kürze anschreiben und ihnen verschiedene Erstattungsmöglichkeiten anbieten. In welcher Form der Ticketpreis erstattet wird, können die Fans entscheiden. Sie können unter anderem ihr Geld zurückerhalten, einen Gutschein für Tickets oder Merchandising-Artikel bekommen oder zugunsten eines guten Zwecks verzichten.