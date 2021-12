Profisport kritisiert Corona-Maßnahmen : Rufe nach mehr Zuschauern sind jetzt fehl am Platz

Meinung Düsseldorf Fußballspiele vor halbleeren oder gar leeren Rängen, das wünscht sich niemand. Doch in der vierten Welle der Pandemie müssen alle ihren Beitrag leisten. Das Klagen über unfaire Behandlung und Forderungen nach mehr Zuschauern sind jetzt fehl am Platz.

Die Deutsche Fußball-Liga und ihre Vereine sowie die anderen Profiligen in Handball, Eishockey oder Basketball haben in den vergangenen Tagen immer wieder betont, dass sie ihrer Verantwortung gerecht werden und ihren Beitrag in der Corona-Pandemie leisten wollen. Bisher waren Spiele in fast vollen Stadien und Hallen erlaubt. Die Vereine haben die Regeln befolgt und ausgeschöpft. Das darf man ihnen nicht vorwerfen. Wie andere Branchen auch, haben sie dafür gekämpft, in der Pandemie ihr Geschäftsmodell weiter aufrechterhalten zu können. Auch das muss man Sportvereinen – wie auch Einzelhändlern, Gastronomen oder Unternehmern der Event-Branche – zugestehen.