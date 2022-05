3:1 gegen Leipzig : Ein Borusse gerät sogar regelrecht ins Schwärmen

Foto: dpa/Marius Becker 16 Bilder Borussia - RB Leipzig: die Fohlen in der Einzelkritik

Mönchengladbach Die Borussen waren nach dem 3:1-Sieg gegen RB Leipzig am Montagabend durchweg zufrieden. Auch Gladbachs Manager Roland Virkus fand lobende Worte, Yann Sommer beeindruckte vor allem eine Tatsache. Die Reaktionen und Stimmen zum Spiel.

3:1 gegen den Champions-League-Aspiranten RB Leipzig gewonnen, den insgesamt zweiten Sieg geschafft gegen das Fußballprojekt aus Sachsen und damit einen Schritt getan, doch noch die Einstelligkeit zu erreichen in dieser Saison – bei den Borussen herrschte allgemeine Zufriedenheit nach dem ersten Bundesliga-Montagsspiel der Vereinsgeschichte.

„Wir haben am Ende absolut verdient gewonnen mit Leidenschaft. Die haben die Jungs gezeigt, als wir in Unterzahl waren. Trotzdem haben wir noch den einen oder anderen Nadelstich gesetzt“, sagte Manager Roland Virkus. „Die Jungs haben gezeigt, dass sie es so können, wie ich es erwarte. Da gibt es nichts zu meckern“, zeigte sich Virkus komplett zufrieden.

Nach Nico Elvedis Platzverweis in der 64. Spielminute hatte er sich um den Vorsprung gesorgt, doch das Team hatte die Sache weitgehend unter Kontrolle. „Wenn du gegen eine Topmannschaft wie Leipzig in Unterzahl spielst, musst du davon ausgehen, dass sie dich rundspielen. Das hat RB aber nicht geschafft“, sagte Virkus.

Torhüter Yann Sommer, der mit einigen starken Paraden zum Sieg beitrug, gefiel ebenfalls, was sich in einer abwechslungsreichen Partie vor ihm abspielte. „Ich hatte Spaß, weil ich gesehen habe, wir wir das Spiel angegangen sind, wie wir zu Zehnt den Kampf angenommen und gut verteidigt haben“, geriet der Schweizer regelrecht ins Schwärmen. „Wir haben sehr kompakt gestanden und unser eigenes Tor bis zuletzt zugemacht“, sagte Sommer, der vor allem gegen Christopher Nkunku und bei André Silvas Kopfball ganz stark reagierte. „Ich hatte mich auf ein Spiel mit viel Arbeit vorbereitet“, sagte Sommer.

Foto: dpa/Marius Becker 28 Bilder Borussia - RB Leipzig: die Bilder des Spiels

Der Mann des Abends war aber ein anderer: Jonas Hofmann, dessen Doppelpack die drei Punkte brachte. „Das letzte Tor war ja schon ein paar Wochen her. Die Kombination beim 1:0, dass Breel auf mich in der Tiefe spielt, gab es schon des Öfteren“, sagte Hofmann, zum Beispiel beim Sieg in Wolfsburg.

Beim zweiten Tor kam der Assist von Verteidiger Jordan Beyer, der die erste Torbeteiligung der Saison einsammelte. „Ich war verwundert, dass ich in Unterzahl vorne aufgetaucht bin“, gab Beyer zu, dessen Steckpass Hofmann sicher verwandelte. „Wir haben gut ins Spiel gefunden, haben das, was der Trainer vorgegeben hat, ziemlich gut umgesetzt. Es war unglücklich mit der Roten Karte, aber wir haben danach zusammen gekämpft und es sehr gut gemacht in Unterzahl“, fand das Eigengewächs.

Dass die Borussen dieses Mal standhaft blieben, gefiel Beyer. „Es tut richtig gut, vor allem weil vieles nicht so gelaufen ist. Aber es ist gut zu sehen, dass wir es können. Jetzt gehen wir in die letzten zwei Spiele, um sie zu gewinnen“, sagte Beyer.