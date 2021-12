Greuther Fürth im Gegnercheck : Fürth steht schon mit dem Rücken zur Wand

Leverkusen Der Aufsteiger aus Mittelfranken ist der nächste Gegner des Werksklubs und hat erst einen Punkt in 13 Spielen gesammelt. Kapitän Branimir Hrgota hat indes bereits vier Tore in der Liga erzielt.

Die Mannschaft Beim abgeschlagenen Tabellenletzten Greuther Fürth brennt mit Blick aufs Personal zumindest ein kleines Licht am Ende des Tunnels. Stürmer Jessic Ngankam (Kreuzbandriss) wird die Partie in Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr) zwar sicher verpassen und Mittelfeldmann Havard Nielsen (grippaler Infekt) ist fraglich. Die Abwehrspieler Justin Hoogma (Innenbandriss), Nick Viergever (Außenbandriss am Sprunggelenk) und Gideon Jung (Meniskusverletzung) haben nach ihren Zwangspausen inzwischen aber Teile des Teamtrainings mitmachen können und dürften bald ihr Comeback geben – allerdings frühstens in der Woche nach dem Spiel in der BayArena. Der zuletzt wegen einer Erkältung fehlende Paul Seguin könnte derweil in die Anfangsformation zurückkehren. In der überzeugten zuletzt die Talente Timothy Tillmann und Jamie Leweling.