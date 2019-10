Borussias Verletztenmisere geht weiter : Embolo fällt gegen Dortmund aus, Jantschke fraglich

Mönchengladbach Beim 4:2-Sieg gegen Eintracht Frankfurt mussten Tony Jantschke und Breel Embolo verletzt vom Platz. Der Stürmer wird zumindest im Pokal ausfallen, sein Teamkollege ist auch fraglich für das Spiel in Dortmund.

Torreiche Siege im Borussia-Park muss Gladbach in dieser Saison offenbar teuer bezahlen. Beim 5:1 gegen Augsburg verletzten sich Stefan Lainer und Matthias Ginter, der nach wie vor noch nicht einsatzbereit ist. Und auch beim 4:2 gegen Frankfurt mussten zwei Borussen frühzeitig vom Feld. Breel Embolo spürte vor seinem Sprint zur Vorlage zum 1:0 durch Marcus Thuram ein Stechen in der linken Kniekehle, Tony Jantschke verletzte sich am hinteren Oberschenkel.

Beide Gladbacher wurden am Montag zwar im MRT untersucht, eine Auskunft übe die Schwere der Muskelverletzungen gaben die Borussen aber noch nicht. Am Dienstag will sich der Klub näher darüber äußern, der Einsatz beider Spieler sei zumindest für die Pokalpartie am Mittwoch in Dortmund fraglich. Doch nach Informationen unserer Redaktion wird es zumindest bei Embolo keine Entwarnung geben, er fällt sicher aus. Rose hatte das im Gespräch mit unserer Redaktion auch schon angedeutet.