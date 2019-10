Kostenpflichtiger Inhalt: Analyse über Gladbachs Form : Borussias Beharrlichkeit ist eine ihrer größten Qualitäten

Christoph Kramer ist wild entschlossen. Foto: dpa/Marius Becker

Mönchengladbach Wie in Istanbul punkteten Borussia auch in Rom in der Nachspielzeit. Das hat mit Glück zu tun, ist aber auch eine Qualität unter Trainer Marco Rose, die im Laufe der Saison helfen kann.