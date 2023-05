Prognose der Redaktion Bundesliga - so tippt die RP den 34. Spieltag

Wenn der FC Bayern noch irgendeine Chance im Titelrennen haben will, dann muss er zunächst mal seine eigene Aufgabe erledigen und beim 1. FC Köln gewinnen. Die Kölner können nur noch irgendwo zwischen Platz neun und elf einlaufen, doch kann man sicher sein, dass die Mannschaft von Steffen Baumgart so oder so alles reinwirft. Die Frage ist: Können sich die Bayern nochmal aufraffen und glauben sie noch an den Titel?