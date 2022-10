Champions League kompakt : Bayern schon im Achtelfinale – Spurs zu stark für Frankfurt

Leon Goretzka bei einem seiner Treffer. Foto: AFP/JOE KLAMAR

Pilsen/London Der FC Bayern hat in der Champions League gegen Viktoria Pilsen einen Pflichtsieg gefeiert und steht im Achtelfinale. Eintracht Frankfurt kassiert hingegen die nächste Pleite.

Viktoria Pilsen – FC Bayern 2:4 (0:4)

Viertes Spiel, vierter Sieg: Bayern München hat das Achtelfinale in seiner Wohlfühloase Champions League fest im Blick und Kraft für das nächste wichtige Spitzenspiel in der Bundesliga getankt. Wie von Trainer Julian Nagelsmann erhofft, gelang seiner ersatzgeschwächten Mannschaft um Doppelpacker Leon Goretzka durch das 4:2 (4:0) bei Aufbaugegner Viktoria Pilsen der notwendige Stimmungsaufheller vor dem Duell mit dem SC Freiburg am Sonntag.

Nagelsmann erhielt darüber hinaus Rückendeckung von Oliver Kahn, der in der hitzigen Debatte um den Coach ein Machtwort sprach. „Es gibt überhaupt keine Zweifel an seiner Arbeit“, betonte der Vorstandschef bei DAZN, die Diskussion um das vermeintliche „Trainertalent“ sei regelrecht „aberwitzig“.

Sadio Mane (10.), Thomas Müller (14.) und Goretzka (25./35.) zerstreuten mit ihren Toren zumindest in der Königsklasse alle Zweifel an Nagelsmann und seiner Elf. Durch Adam Vlkanova (62.) und den früheren Stuttgarter Jan Kliment (75.) kassierte diese ihre ersten Gegentreffer in dieser Champions-League-Saison. Ein größerer Wermutstropfen aber war, dass Müller - eben erst von seiner Corona-Infektion genesen - nach einem Schlag früh raus musste (28.).

Nach dem nächsten Rekord mit dem elften Sieg in der Gruppenphase in Serie thronen die Bayern in Gruppe C weiter souverän an der Tabellenspitze. Zum Abschluss der Vorrunde warten die Begegnungen beim FC Barcelona (26. Oktober) um Weltfußballer Robert Lewandowski und mit Inter Mailand (1. November).

Tottenham Hotspur – Eintracht Frankfurt 3:2 (3:1)

Eintracht Frankfurt droht das Achtelfinale in der Champions League nach einer zwischenzeitlichen Fußball-Lehrstunde aus den Augen zu verlieren. Der Europa-League-Sieger verlor am Mittwoch mit 2:3 (1:3) bei Tottenham Hotspur und rutschte damit auf den vierten und letzten Platz der Gruppe D ab. Die lange starken Spurs-Torschützen Heung-Min Son (20. Minute/36.) und Harry Kane (28./Foulelfmeter) führten die Eintracht zeitweise vor. Daichi Kamada (14.) erzielte vor rund 60 000 Zuschauern Frankfurts Führung, Faride Alidou (87.) machte in Unterzahl den späten Anschlusstreffer. Zudem verschoss Kane (90.+2) einen weiteren Foulelfmeter.

Gut eine Woche nach dem 0:0 im Hinspiel war diesmal zumindest in einigen Phasen ein Klassenunterschied zwischen beiden Teams zu beobachten. Spätestens nach der Gelb-Roten Karte von Tuta (60.) war die Partie praktisch entschieden. Torwart Kevin Trapp verhinderte mit mehreren Paraden eine noch höhere Niederlage der Eintracht, der nun beim Königsklassen-Debüt das Aus in der Vorrunde droht. Auch ein spätes Aufbäumen half nicht.

(dör/SID/dpa)