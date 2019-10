Borussia - Frankfurt 4:2 : Gladbach bleibt die Nummer eins

Nach einer starken ersten Halbzeit der Borussia tat Eintracht Frankfurt viel dafür, zurück ins Spiel zu kommen. Die Gladbacher hatten aber stets die passende Antwort parat und erobern mit einem 4:2-Sieg die Tabellenspitze zurück.

Borussia bleibt Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Dieses Mal nicht dank der gütigen Mithilfe der Konkurrenz, sondern aus eigener Kraft. Gegen Eintracht Frankfurt gab es einen 4:2-Erfolg. Erstmals seit der Saison 1976/77, an deren Ende Gladbach zum letzten Mal Meister wurde, sind die Borussen dreimal in Folge Tabellenführer. Entsprechend wurde gefeiert im Borussia-Park.

Rose rotierte erneut, aber zart. Auf der linken Seite führt der Zweikampf zwischen Oscar Wendt und Ramy Bensebaini derzeit zu einem Job-Sharing, dieses Mal war der Schwede wieder dran. Laszlo Bénes ersetzte im Zentrum Christoph Kramer. Das System blieb das der vergangenen Spiele: das 4-3-3. Über die Außen wollte Rose die Frankfurter Dreierkette auseinanderziehen. So hatten sich die Borussen beim 5:1 gegen Augsburg im letzten Heimspiel viele Freiräume im Strafraum geschaffen. Zudem begegnete Borussia den wie üblich wuchtigen Frankfurtern mit der Wucht von Marcus Thuram und Breel Embolo, dazu kam die Geschwindigkeit Patrick Herrmanns.

Liga, in Leverkusen

DFB-Pokal, in Dortmund

„Mit gefällt der Spielstil der Eintracht“, hatte Rose vorab gesagt. In den vergangenen Jahren hatte Gladbach den „Büffeln“ aus Hessen vor allem Spielkunst entgegengesetzt, nun ist sie selbst „büffeliger“ geworden, kämpferischer. So war es nicht mehr ein Vergleich zweier Fußball-Philosophien, sondern ein Gleich-Denken beider Teams, deren Trainer jeweils durch den RB-Salzburg-Ansatz geprägt sind.

Doch die Eintracht, die mit den Ex-Borussen Martin Hinteregger und Djibril Sow begannen, bot nicht die Lücken an wie Augsburg, das wurde schnell deutlich. Adi Hütters Team wartete tief und setzte auf Umschaltsituationen. Borussia arbeitete sich an der Lücken-Findung ab. In den ersten 20 Minuten gab es zwei Möglichkeiten, beide nach Ecken von Bénes, dessen Standards fast immer für Gefahr sorgten. Jantschke verfehlte mit dem Kopf das Tor, Thurams Versuch klärte Gelson Fernandes auf der Linie.