Kostenpflichtiger Inhalt: Stindl will einen Sieg : Borussia setzt auf den Kapitäns-Effekt

Gladbachs Kapitän Lars Stindl erzielte im Regen von Rom per Elfmeter das 1:1 in der Nachspielzeit. Foto: dpa/Marius Becker

Mönchengladbach Lars Stindl rettete Borussia in der Europa League in Rom. Seine Rückkehr macht auch Hoffnung für die Bundesliga. Der Kapitän will einen Sieg gegen Eintracht Frankfurt.