Erdbeben in Türkei und Syrien Mehr als 2600 Todesopfer – Ministerin Faeser kündigt Hilfen an

Auf beiden Seiten der Grenze wurden die Bewohner mehrere Stunden vor Sonnenaufgang vom ersten Beben aus dem Schlaf gerissen und eilten in einer kalten und regnerischen Winternacht nach draußen. In einem Gebiet von den syrischen Städten Aleppo und Hama bis in das türkische Diyarbakir, mehr als 330 Kilometer nordöstlich, stürzten Gebäude ein. Rettungskräfte und Anwohner suchten verzweifelt nach Überlebenden unter den Trümmern. In der Türkei stürzte ein Krankenhaus ein, aus medizinischen Einrichtungen in Syrien wurden Patienten evakuiert, darunter Neugeborene.