Nach Faustschlag gegen Schiedsrichter Liga-Spiele in der Türkei ruhen bis 19. Dezember

Am Montagabend war es nach dem Spiel zu wüsten Szenen gekommen. Der Präsident des Clubs Ankaragücü, Faruk Koca, schlug Meler nach dem Abpfiff mit der Faust ins Gesicht, wie auf Videos zu sehen war. Meler ging daraufhin zu Boden, weitere Beteiligte traten auf ihn ein. Rizespor hatte in der siebten Minute der Nachspielzeit den 1:1-Ausgleich erzielt. Koca trat am Dienstagabend zurück. Nachfolger von Koca wird laut der Staatsagentur Ismail Mert Firat.