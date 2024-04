Proteste von Venezianern Venedig startet Eintrittsgeld für Tagestouristen

Als weltweit erste Stadt verlangt Venedig seit Donnerstag ein Eintrittsgeld von Tagestouristen: An ausgewählten Tagen müssen Kurzzeiturlauber künftig eine Gebühr in Höhe von fünf Euro zahlen. Venedig gehört zu den meistbesuchten Städten der Erde, mit der Tagesgebühr sollen die Besucherströme in erträglichere Bahnen gelenkt werden. Bei den Venezianern selbst ist die Gebühr jedoch umstritten, am Donnerstag demonstrierten hunderte Menschen dagegen.