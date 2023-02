Fotos Schweres Erdbeben in der Türkei – Bergungsarbeiten und Hilfsgüter

Mehrere heftige Erdbeben haben kurz nacheinander am frühen Montagmorgen (6. Februar 2023) den Südosten der Türkei erschüttert. Das Epizentrum lag nach Angaben des Geoforschungszentrums Potsdam in beiden Fällen nahe der Stadt Gaziantep unweit der Grenze zu Syrien. Demnach ereigneten sich die Beben gegen 4.17 Uhr (Ortszeit/2.17 Uhr MEZ) und 4.28 Uhr (Ortszeit/2.28 Uhr MEZ) in einer Tiefe von zehn Kilometern. Schwere Nachbeben gab es bis in die Mittagsstunden hinein. Mehr als 6000 Menschen verloren ihr Leben (Stand 7.2.23, 18.30 Uhr)

Der dichte schwarze Rauch entstand im Hafen von Iskenderun. Berichten zufolge wurde das Feuer von Containern verursacht, die während des starken Erdbebens umgestürzt waren.