Alle Infos Freizeitpark Gardaland am Gardasee bekommt neue Attraktion

Bereits ab Juni soll die neueste Attraktion mit dem Namen „Drop & Twist Tower“ für die Besucher zur Verfügung stehen. Wie der Name des neuen Fahrgeschäfts bereits verrät, soll es sich dabei um einen Fallturm handeln. Laut Website um einen „Fallturm für wahren Nervenkitzel“. Sogenannte „Freefall Tower“ gibt es bereits in vielen verschiedenen Freizeitparks. Die Besucher nehmen dabei Platz auf einem der Sitze rund um den Turm. Danach werden sie nach oben gefahren bis sie beinahe am höchsten Punkt des Fallturms angekommen sind – um dann rasend schnell in die Tiefe zu stürzen.