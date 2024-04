Swifties auf Spurensuche Taylor Swift macht Londoner Pub zu Pilgerstätte für Fans

„Swifties“ lieben es, versteckte Botschaften in den Songs ihres Idols zu entziffern. In kürzester Zeit machten sie sich auf die Suche nach dem im Song erwähnten „Black Dog“ - und kamen zu dem Schluss, dass es sich um die Kneipe in Vauxhall handeln müsse, in deren Nähe angeblich Swifts Ex-Freund, der britische Schauspieler Joe Alwyn, wohnt. Dank des Onlinedienstes Tiktok verbreitete sich dieses Gerücht in Windeseile, und so reißt der Strom der Swift-Fans vor dem Pub nicht ab. Alle paar Minuten bleiben Fans für ein Foto vor der Kneipe stehen, viele kommen auch für ein Bier herein.