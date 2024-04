Kriminalfall Südafrikanisches Spektakel um Oscar Pistorius

Als er in diesem Januar vorzeitig aus der Haft entlassen und die Reststrafe zur Bewährung ausgesetzt wurde, brachten die Behörden ihn heimlich und fernab von Dutzenden Kamerateams aus dem Gefängnis in das abgeriegelte Haus seines Onkels Arnolds in Pretoria. So erklärt sich das aktuelle Medienspektakel, das die Fotos des Verlags „Netwerk24“ weltweit auslösen. Ein Paparazzo hatte ihn am Montag auf einer Straße in Pretoria abgelichtet, schlank, die Haare ergraut und schütterer als bei den letzten Aufnahmen vor acht Jahren. Und zur großen Empörung vieler: mit einem Grinsen im Gesicht.