Wahrzeichen in Paris Mühlenräder des Moulin Rouge eingestürzt

Das Varieté-Theater Moulin Rouge am Fuße des Montmartre ist ein Touristenmagnet und gilt als Geburtsort des Cancan-Tanzes. Es wurde 1889 eröffnet - im selben Jahr, in dem auch der Eiffelturm in der französischen Hauptstadt fertiggestellt wurde. Allabendlich werden im Moulin Rouge zwei Vorstellungen gegeben, das Cabaret zählt rund 600.000 Zuschauer pro Jahr. Am 6. Oktober feiert der legendäre Vergnügungstempel seinen 135 Geburtstag.