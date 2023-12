Erdbeben in China Zahl der Toten steigt auf mindestens 127

Ein Erdbeben der Stärke 6,2 hat im Nordwesten Chinas laut Staatsmedien mindestens 127 Menschen das Leben gekostet. In der Provinz Gansu seien mindestens 113 Todesopfer zu beklagen, in der Nachbarprovinz Qinghai mindestens 14 weitere, meldete der staatliche Fernsehsender CCTV am Dienstag. Demnach wurden mehr als 700 Menschen verletzt - davon mehr als 530 in Gansu und mehr als 180 in Qinghai. In dem Unglücksgebiet liefen Such- und Rettungseinsätze. Wenig später hieß es in einem Medienbericht, dass in Qinghai zudem 20 Menschen vermisst würden, nachdem sie offenbar von einem Erdrutsch verschüttet worden seien.