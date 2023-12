Klubboss schlägt Schiri „Abscheulicher Angriff“ schockt türkischen Fußball

Koca war am Montagabend nach dem 1:1 des Hauptstadt-Klubs im Erstliga-Duell gegen Rizespor im Eryaman Stadium auf den Platz gerannt und hatte den FIFA-Referee niedergeschlagen. Auf den 37-Jährigen hagelten dann auch noch Tritte weiterer Personen gegen Kopf und Körper ein, er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo eine Einblutung und eine kleinere Fraktur am linken Auge festgestellt wurden.