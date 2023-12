Nach Attacke gegen Schiri Lebenslange Sperre für Ex-Ankaragücü-Präsident Koca

Nach dem brutalen Angriff auf Schiedsrichter Halil Umut Meler bei einem Erstliga-Spiel ist Ankaragücüs Ex-Präsident Faruk Koca mit einer lebenslangen Sperre vom türkischen Fußballverband belegt worden. Außerdem muss der Klub Ankaragücü eine Geldstrafe in Höhe von umgerechnet rund 63.000 Euro zahlen und darf in den kommenden fünf Heimspielen zudem keine Zuschauer zulassen. Das teilte der Verband am Donnerstag mit.