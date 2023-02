Robert Hebras gestorben Der letzte Überlebende des Massakers von Oradour ist tot

Das teilte die Stiftung Bayerischer Gedenkstätten am Sonntag in München mit. Am 10. Juni 1944 ereignete sich eines der schlimmsten Massaker des Zweiten Weltkriegs im französischen Oradour-sur-Glane. Innerhalb von wenigen Stunden ermordeten die Soldaten eines Waffen-SS-Panzerregimentes 643 Menschen. Die Männer des kleines Ortes erschossen sie, die Frauen und Kinder sperrten sie in der Kirche ein und verbrannten sie lebendigen Leibes.