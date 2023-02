Eine Woche nach dem Erdbeben Immer noch Rettungen in der Türkei

Die Zahl der Erdbebenopfer in der von Rebellen kontrollierten Region im Nordwesten Syriens stieg nach Angaben der Rettungsorganisation Weißhelme auf 2166. Die Gesamtzahl der offiziell bestätigten Todesopfer in Syrien lag am Samstag bei 3553. Die Zahl der gemeldeten Todesopfer in den von der Regierung kontrollierten Teilen des Landes wurde allerdings seit Tagen nicht mehr aktualisiert. Die Zahl der Todesopfer in der Türkei wurde am mit 29 605 angegeben.