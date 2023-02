Organisierte Banden am Werk Türkei nimmt Plünderer im Erdbebengebiet fest

Nach Medienberichten sind jedoch immer häufiger organisierte Banden am Werk. Die Zeitung „Hürriyet“ meldete, die Polizei habe 20 Verdächtige festgenommen, die per Lastwagen aus der Nachbarprovinz Osmaniye nach Hatay gekommen seien, um dort zerstörte Häuser auszurauben. Videos in den sozialen Medien zeigten, wie Männer in Geschäfte eindrangen und Lebensmittel, große Haushaltsgeräte und sogar Kinderwagen stahlen. Andere sollen dabei beobachtet worden sein, wie sie Trümmer eingestürzter Häuser nach Verwertbarem durchsuchten. In einigen Fällen übten Passanten oder Opfer von Diebstählen Selbstjustiz und verprügelten die Verdächtigen.