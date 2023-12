Treffen in Budapest Orban und Erdogan schweigen zur Schweden-Nato-Frage

Erdogans eintägiger Besuch in Budapest galt formell der Teilnahme an einer Sitzung des Hohen Ungarisch-Türkischen Rats für Strategische Zusammenarbeit. Weiters begingen die beiden Staats- und Regierungschefs den 100. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Ungarn und der Türkischen Republik. Am Abend wollten Orban und Erdogan an einer Konzert-Gala teilnehmen, die ein ungarisch-türkisches Kulturjahr einleiten sollte.