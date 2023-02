Erdbeben in der Türkei und Syrien Eine Welle der Solidarität – mitten in der Hölle

Es gibt innenpolitisch viel Kritik – etwa an der Bauweise der Häuser im Katastrophenregion, bei der der vorgeschriebene Erdbebenschutz nicht beachtet wurde. Oft sind auch staatliche türkische Stellen bei den Hilfsleistungen überfordert oder liefern aus politischen Gründen nicht in kurdische Gebiete. Der syrische Präsident Baschar al-Assad sperrt sogar die Zufahrt zu bestimmten Regionen. Trotzdem erfahren die Menschen vielfach die Solidarität anderer Menschen, etwa ihrer türkischen und syrischen Verwandten und Freunde, aber auch wildfremder Personen, die einfach nur helfen wollen. Es ist trotz der schrecklichen Bilder ein Stück Weltgemeinschaft, die sich im türkisch-syrischen Grenzgebiet zeigt. Immerhin hat das verheerende Erdbeben eine Fläche von der Größe der Bundesrepublik in Mitleidenschaft gestoßen – am stärksten in den türkischen Provinzen Adiyaman, Hatay und Kahramanmaras sowie in der syrischen Gegend um Idlib, in der als Folge des Bürgerkriegs immer noch gekämpft wird.