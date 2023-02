Erdbeben-Katastrophe Zahl der Opfer steigt auf mehr als 35.000

Die Zahl der Erdbebenopfer in Syrien ist deutlich höher als bislang angegeben. Nach Informationen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind in den Rebellengebieten im Nordwesten mindestens 4500 Menschen ums Leben gekommen, in Regionen unter Regierungskontrolle etwa 1400. Die Zahlen nannte der Nothilfekoordinator für die WHO-Region Östliches Mittelmeer, Richard Brennan, am Samstag in der syrischen Hauptstadt Damaskus. Die Zahl dürfte aber weiter steigen, sagte Brennan. Die Gesamtzahl der Toten in der Türkei und Syrien steigt damit auf mehr als 35.000. Der UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths rechnete sogar mit bis zu 50.000 Toten und mehr, wie er dem Sender Sky News im Erdbebengebiet Kahramanmaras sagte. Die Türkei spricht inzwischen von einem Jahrhundert-Erdbeben.