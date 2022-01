Vor dem Bayern-Spiel : Hütter klärt über Borussias Personalsituation auf

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach muss gegen den FC Bayern München auf sechs Spieler verzichten. Dafür kann Trainer Adi Hütter am Freitagabend im Duell mit dem Rekordmeister wieder auf Tony Jantschke zurückgreifen.

„Es hängt damit zusammen, dass wir in den letzten Tagen sehr intensiv trainiert haben. Am Dienstag hatten wir zwei intensive Einheiten, deswegen haben wir regenerativ gearbeitet. Jordan Beyer ist nach seiner Verletzung gerade erst wieder eingestiegen. Lars Stindl und Christoph Kramer habe ich freigestellt, ob sie mit auf den Platz kommen“, sagte Hütter. Beide blieben in der Kabine und trainierten dort individuell.

Erstmals wieder im Kader stehen wird am Freitag Verteidiger Tony Jantschke. „Er präsentiert sich wieder sehr, sehr gut und hat nach seiner Gesichtsverletzung keine Angst und Bedenken mehr“, sagte Hütter. Vor dem Abflug nach München am Donnerstag findet das Abschlusstraining am Borussia-Park unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Nach der Partie, die am späten Freitagabend abgepfiffen wird, bleibt die Gladbacher Reisegruppe eine weitere Nacht in München. Am Samstagmorgen folgt dann die Heimreise. Für diejenigen, die in München nicht zum Einsatz gekommen sind, besteht dann ab 13.30 Uhr im Testspiel gegen den Drittligisten Viktoria Köln die Möglichkeit, ebenfalls Spielpraxis zu sammeln.