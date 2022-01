Auf und neben dem Platz : Hofmann macht den Borussia-Fans doppelt Hoffnung

Foto: dpa/Swen Pförtner 21 Bilder Das ist Jonas Hofmann

Mönchengladbach Rund drei Wochen nach seiner Knie-OP konnte Jonas Hofmann am Montag schon wieder um den Trainingsplatz laufen. Doch der Offensivspieler macht den Fans von Borussia Mönchengladbach in diesen Tagen nicht nur Hoffnung auf ein baldiges Comeback.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Da schien jemand den Fußballplatz richtig vermisst zu haben: Jonas Hofmann kam am Montag während des Mannschaftstrainings erstmals nach seiner Knie-Operation Mitte Dezember wieder auf den Platz, um eine individuelle Laufeinheit zu absolvieren. Bei seinen Joggingrunden um den Platz drehte sich der Nationalspieler mehrmals um, um das Abschlussspiel seiner Teamkollegen zu verfolgen.

Als er während des Laufens an einem Ball vorbeikam, nutzte er die Gelegenheit gleich, diesen in eines der am Spielfeldrand stehenden Mini-Tore zu versenken. Hofmann, das strahlte er zumindest aus, scheint heiß darauf zu sein, bald wieder richtig mitmischen zu dürfen.

Das Lauftraining war dabei ein weiterer Schritt zum Comeback. Nach der Operation, bei der eine Überlappung am Meniskus weggefräst wurde, hatte sich der Offensivspieler vor allem mit Krafttraining fitgehalten und daran gearbeitet, das Knie möglichst schnell wieder zu stabilisieren. Für einen Einsatz am Freitagabend (20.30 Uhr) beim Rückrunden-Auftakt gegen den FC Bayern München wird es noch nicht reichen, auch die Partie gegen Bayer 04 Leverkusen dürfte für den 29-Jährigen noch zu früh kommen. Realistisch erscheint eine Rückkehr aber in zweieinhalb Wochen gegen Union Berlin, vorausgesetzt, Hofmann erleidet keinen Rückschlag.

Foto: dpa/Uwe Anspach 13 Bilder So könnte Borussias Startelf gegen Bayern aussehen

Wichtig wäre Hofmanns schnelle Rückkehr vor allem unter dem Aspekt, dass Borussia und Trainer Adi Hütter dann nicht mehr länger auf ihren Top-Torjäger verzichten müssten. Mit seinen sieben Saisontoren hat Hofmann bereits seinen persönlichen Rekord eingestellt, in der Rückrunde sollen möglichst viele Treffer hinzukommen. Mit jedem Tor wird Hofmann auch zunehmend interessanter für andere Klubs. Im vergangenen Sommer wurde er bereits mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. Zudem ist Hofmann einer, der einen Wechsel in der Vergangenheit nie ausgeschlossen hat.

Doch könnte womöglich auch eine Vertragsverlängerung ein ernstes Thema bei Hofmann sein? Aktuell läuft sein Vertrag noch bis 2023, wodurch Borussia nach dem derzeitigen Stand nur noch im kommenden Sommer eine ordentliche Ablösesumme kassieren könnte. „Ich bin offen für die ganze Sache. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu Max Eberl. Ich kann mit ihm über alles reden. Fakt ist, dass ich mich in Gladbach sehr wohl fühle. Sonst wäre ich nicht in der Lage so zu performen“, sagte Hofmann gegenüber der „Bild“.