Noten-Check : So honorierten die Fans das Comeback der Borussen gegen Wolfsburg

So honorierten die Fans das Comeback der Borussen gegen Wolfsburg

Interaktiv Mönchengladbach Das 2:2 gegen den VfL Wolfsburg bot viele gelungene Aktionen ebenso wie haarsträubende Fehler. Doch die Moral der Borussen stimmte auf jeden Fall nach dem 0:2-Rückstand. Die Fans honorierten diese Steigerung offenbar etwas mehr als unsere Borussia-Reporter. Und sie hatten einen klaren Spieler des Spiels.

Die Leistungen der Borussen beim 2:2 gegen den VfL Wolfsburg zu bewerten, war gar nicht so einfach. Denn auf der einen Seite gab es durchaus viele gelungene Aktionen in der Offensive, auf der anderen Seite aber genauso haarsträubende Fehler im Defensivverhalten. Wie legt man da den Maßstab an?