Borussia startet ins neue Jahr : Thuram und Beyer wieder auf dem Trainingsplatz

Marcus Thuram ist wieder für Borussia Mönchengladbach am Ball. Foto: RP/Hannah Gobrecht

Mönchengladbach Trainer Adi Hütter hat sich bei der ersten Einheit des Jahres über zwei Trainingsrückkehrer freuen können: Marcus Thuram und Jordan Beyer. Welchen Eindruck die beiden machten, was am Sonntag auf dem Plan stand und wie es mit den Corona-Infizierten aussieht.

Während Patrick Herrmann, Torben Müsel, Tony Jantschke und Stefan Lainer am Sonntag bei milden Temperaturen von etwa zwölf Grad in kurzen Hosen auf dem Trainingsplatz erschienen, war Marcus Thuram dick eingepackt. Der Franzose, der seit Borussias Trainingsstart am Mittwoch alle Einheiten verpasst hatte, war nach auskurierter Erkältung zurück im Mannschaftstraining und setzte bei der Kleiderwahl auf Handschuhe, Mütze und Schlauchschal, den er tief unter die Augen gezogen hatte.

Durch sein Comeback im Training ist Thuram eine Option für Trainer Adi Hütter, der mit seiner Mannschaft am Freitag (20.30 Uhr) den Rückrunden-Auftakt beim FC Bayern München bestreitet. So weit ist Jordan Beyer noch nicht, bei dem es zum Start ins Jahr 2022 aber ebenfalls positive Nachrichten zu verkündeten gibt: Beyer trainierte am Sonntag wie Thuram voll mit und ist zwei Monate nach seiner Muskelverletzung im Oberschenkel und seinem positiven Coronatest in der Winterpause wieder zurück. Zu einem Einsatz gegen die Bayern wird es bei ihm trotz der angespannten Personalsituation in der Abwehr noch nicht reichen.

Anders sieht das bei Tony Jantschke aus, der nach der Pause bislang in allen Einheiten mitmischen konnte. So kann Hütter seine Abwehr derzeit aus Stefan Lainer, Matthias Ginter, Nico Elvedi, Luca Netz und eben Jantschke zusammenstellen. Joe Scally befindet sich wie Denis Zakaria, Keanan Bennetts und Mamadou Doucouré weiterhin in Quarantäne, Ramy Bensebaini bereitet sich mit Algerien auf den Afrika-Cup vor.

Foto: Dirk Päffgen/Dirk Paeffgen (dirk) 27 Bilder Bonhof hält Ansprache an die Borussen

Dass es für Thuram und Beyer das erste Training war, wurde im Trainingsspiel auf sechs kleine Tore durch ihr blaues Leibchen deutlich. Dadurch dienten sie beiden Mannschaften als Anspielstation, um im Acht-gegen-Acht Überzahlsituationen zu schaffen. Spielerisch blieb es auch nach dieser Übung, nur kamen zum Abschluss der 80-minütigen Einheit die großen Tore hinzu. Eingeteilt in zwei Gruppen standen Torabschluss, Doppelpässe und Flanken im Mittelpunkt. Thuram gelang dabei nicht alles, die rund zweiwöchige Fußballpause war ihm anzumerken, bei seinen Schüssen fehlte häufig die Präzision.

Damit war er aber nicht der einzige Gladbacher. Die Torhüter Yann Sommer, Tobias Sippel und Jan Olschowsky konnten aus kurzer Distanz einiges abwehren, mussten aber auch nicht immer eingreifen. Keine Chance hatte Olschowsky bei zwei Schüssen, als das Training offiziell bereits beendet war. Einige Borussen legten sich die Bälle rund 20 Meter vom Tor entfernt hin. Manu Koné und Laszlo Bénes konnten sehenswert in den Winkel verwandeln.