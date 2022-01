Vier Tage vor dem Rückrunden-Start : Hütter hofft gegen Bayern noch auf Corona-Rückkehrer

Mönchengladbach Erstmals im neuen Jahr hat sich Trainer Adi Hütter den Fragen der Journalisten am Borussia-Park gestellt. Dabei ging es unter anderem um die Corona-Fälle im Team und die Frage, ob ein Klub den Spielern Urlaubsreisen verbieten könne. Zudem sprach Hütter über Matthias Ginter und Denis Zakaria.

…die Klarheit bei Matthias Ginter „Bei ihm war es so, dass wir uns lange Zeit gelassen haben. Er hatte auch ein Angebot, schlussendlich konnte man sich nicht einigen und das Angebot wurde zurückgezogen. Somit gehen der Verein und Matthias Ginter im Sommer getrennte Wege. Er war aber auch sehr lange im Verein, so ist es dann halt im Fußball. Es ist für alle Beteiligten sehr wichtig, dass Klarheit herrscht.“

…mögliche Winter-Abgänge „Es ist so, dass in der Transferperiode immer wieder auch Spieler kommen werden, die vielleicht nicht ganz glücklich sind, weil sie vielleicht zu wenige Einsatzminuten gehabt haben. Bei dem einen oder anderen müssen wir dann schauen, was wir tun. Wir haben gerade aber auch keinen riesigen Kader und die jungen Spieler sind noch dabei. Conor Noß und Torben Müsel haben gute Schritte in ihrer Entwicklung gemacht. Wir werden sehen, was in diesem Monat noch passiert.“