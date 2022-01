Podcast mit dem US-Amerikaner : Wofür Scally von den Borussia-Kollegen aufgezogen wurde

Mönchengladbach Den Start ins Jahr 2022 hätte sich Borussias Joe Scally sicherlich anders ausgemalt. Der US-Amerikaner steckt aufgrund einer Corona-Infektion in Quarantäne. Im Podcast des Vereins lässt er seinen Aufstieg Revue passieren und verrät seinen Traumjob abseits des Sports.

Trainer oder Scouts im Jugendbereich in Deutschland dürften die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn sie einen Blick auf Joe Scallys Geburtstag werfen. 31. Dezember? Hierzulande hätte er teilweise mit Jungs zusammenspielen müssen, die fast ein Jahr älter sind. In der C- oder B-Jugend kann das einen entscheidenden Unterschied machen. Doch erstens hat Scally es ja geschafft in den Profifußball. Und zweitens findet er es ziemlich stark, am 31. Dezember Geburtstag zu haben. „Ich glaube, mir werden ein paar Geschenke an Weihnachten abgezogen, die gibt es dann an meinem Geburtstag. Aber das ist der einzige Nachteil. Jeder feiert an diesem Tag, das ist großartig“, sagt Scally im „Fohlenpodcast“ von Borussia.

Wie er seinen 19. Geburtstag am Freitag verbracht hat, ist in der Folge kein Thema, sie wurde vor der Winterpause aufgenommen. Zurückgekehrt ist Scally aus der kurzen Auszeit mit einem positiven Corona-Test, der US-Amerikaner steckt derzeit also in Quarantäne. Nun droht er, den Rückrundenauftakt gegen den FC Bayern zu verpassen, mit dem er aufgrund seines Bundesliga-Debüts im August und aufgrund des 5:0 im DFB-Pokal so gute Erinnerungen verbindet und gegen den er sich einiges vorgenommen hat. „Wir wollen die Saison zum Guten wenden. Im ersten Spiel wollen wir den Fans zeigen, dass wir nicht aufgeben und alles geben“, sagt Scally.

Gemeinsam mit Stadionsprecher Torsten „Knippi“ Knippertz lässt der Außenverteidiger sein fabelhaftes Jahr Revue passieren. Nur vier U21-Spieler in Europas Top-Ligen haben mehr Minuten absolviert in der Hinrunde, nur Torwart Yann Sommer stand bei Borussia ebenfalls immer in der Startelf. Für 2022 hat sich Scally nicht weniger vorgenommen. „Wir sind noch im Pokal“, sagt er. Einen Schuss im Elfmeterschießen des Finales würde sich der selbstbewusste Teenager zutrauen. Und dann könnte nicht der Sommer, sondern der Herbst ein Highlight bereithalten. „Ich will definitiv dabei sein in Katar“, sagt Scally über die WM 2022. Im vergangenen November wurde er erstmals für die US-Nationalmannschaft nominiert.

Vor ein paar Jahren war Scally gerade mit dem Juniorenteam in Florida unterwegs, als Borussias Chefscouts Steffen Korrell und Abteilungsleiter Mario Vossen vorbeischauten. „Ich kannte den Klub aus der Champions League, weil er 2015 und 2016 dabei gewesen war“, erinnert sich Scally an die erste Kontaktaufnahme aus Gladbach. Sofort habe er sich das Stadion im Internet angesehen, am 7. Dezember 2019 saß er dann erstmals drin: „Ich hin hingeflogen zum Spiel gegen die Bayern, das wir gewonnen haben durch die zwei Tore von Ramy Bensebaini.“

Den 5:0-Erfolg im vergangenen Oktober prägten beide mit ihren Leistungen gemeinsam. Doch 2021 war nicht nur sportlich aufregend für Scally, der in Düsseldorf wohnt. Der Start sei ihm einfach gemacht worden: „Man merkt, dass der Verein eine Familie ist.“ Mit dem Deutschlernen gehe es voran, und eine Aussage aus dem Sommer sorge immer noch dafür, dass die Teamkollegen ihn aufziehen. „Wenn ich in den Supermarkt gehe, kann ich so Sachen sagen wie: ‚Zwei Fleisch bitte‘“, verriet Scally im Trainingslager in seiner ersten Medienrunde über seinen Lernfortschritt. Die Ausdrucksweise „zwei Fleisch“ amüsierte die Mitspieler offenbar sehr.

Auch private Einblicke gibt Scally. So sei er definitiv ein Langschläfer. „Wenn wir um 15 Uhr Training haben, wache ich um zwölf erst auf. Aber hier ist es optimal für mich: Ich kann länger aufbleiben für jeden zu Hause in New York, da sie sechs Stunden zurück sind“, erzählt der Youngster, der an der High School neben Basketball auch Lacrosse spielte und nach der U23-Saison im Mai seinen Abschluss feiern durfte, inklusive Teilnahme am Prom-Ball. Natürlich ging er dort mit seiner Freundin hin. Sie wird auch den Januar gemeinsam mit ihm in Düsseldorf verbringen. Die Fernbeziehung zwischen den USA und Deutschland ist immerhin leichter als eine zwischen den USA und dem All, dort wäre Scally unterwegs gewesen, wenn er sich einen Berufswunsch abseits des Sports erfüllt hätte – als Astronaut.

Zu erzählen hat er nicht nur aufgrund seines rasanten Aufstiegs so einiges. Doch als der beste Ansprechpartner für seine Heimat New York sieht er sich nicht. „Touristen saugen alles auf, ich kann immer hinfahren, wenn ich möchte“, sagt Scally. „Tony Jantschke ist im Sommer dauernd in New York. Wenn mich jemand nach Tipps fragt, sage ich deshalb: ‚Frag‘ bitte Tony, er kennt sich besser aus als ich.‘“ Scally wuchs auf Long Island auf und unterschrieb mit 15 Jahren und drei Monaten als bis dahin zweitjüngster Spieler einen Profivertrag in der Major League Soccer.

