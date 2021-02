Borussia empfängt Köln : Aufstellungen, Übertragung, Fakten - alle Infos zum Derby

Foto: dpa/Marijan Murat 13 Bilder So könnte Borussias Startelf gegen Köln aussehen

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach empfängt am Samstag den 1. FC Köln. Wir geben Ihnen einen Überblick über alles, was vor dem Duell am 20. Spieltag wichtig ist. Das Hinspiel gewann Gladbach mit 3:1.

Gegen keine Mannschaft hat Borussia Mönchengladbach annähernd so viele Bundesligaspiele gewonnen wie gegen den 1. FC Köln, obwohl es gleich sieben Paarungen schon häufiger gab. Im 92. Spiel peilt Borussia den 52. Sieg an. Im 46. Heimspiel wäre es der 27. Sieg, zu Hause hat Gladbach gegen Werder Bremen und Schalke 04 tatsächlich häufiger gewonnen als gegen den Rivalen aus der Domstadt.

So könnten Borussia Mönchengladbach und der 1. FC Köln spielen

Borussia Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt - Zakaria, Neuhaus - Stindl - Thuram, Embolo, Plea

Köln T. Horn - Schmitz, Jorge Meré, Czichos, J. Horn, Katterbach - Skhiri, Rexhbecaj - Duda, Jakobs - Dennis

Foto: dpa/Jan-Philipp Strobel 10 Bilder Borussias Fünf-Spiele-Bilanz nach Siegen gegen Bayern

Diese Spieler stehen Borussia Mönchengladbach im Spiel gegen den 1. FC Köln nicht zur Verfügung

Zurück in den Kader kehrt Valentino Lazaro, er hatte sich vor dem ersten Spiel des Jahres bei Arminia Bielefeld verletzt. Noch nicht so weit ist Rocco Reitz, der aber wieder mit der Mannschaft trainiert. Ansonsten hat Marco Rose die Qual der Wahl.

So sehen sie die Partie Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln live

Die Partie wird exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Kommentiert wird die Partie von Wolff Fuss. Die Übertragung moderieren ab 17.30 Uhr Sebastian Hellmann und Experte Lothar Matthäus. Erste Bilder im Free-TV gibt es ab 23 Uhr im ZDF-Sportstudio, Gladbach gegen Köln wird direkt zu Beginn der Sendung gezeigt.

Stimmen Sie sich mit folgenden Artikeln auf die Partie ein

Die Zuschauer-Situation

Aufgrund der aktuellen Coronazahlen finden die Spiele bis auf Weiteres komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

(jaso)