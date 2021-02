Leihe nach Kroatien : Ex-Borusse Drmic will Karriere wieder in Schwung bringen

Rijeka Hinter Josip Drmic liegen komplizierte Jahre. 2019 verließ er Borussia Mönchengladbach in Richtung England, stieg dort mit Norwich City ab und wurde aussortiert. Nun soll der Neuanfang in Kroatien gelingen.

Die Vorschusslorbeeren, mit denen Josip Drmic bei seinem neuen Verein empfangen wird, sind beachtlich. Der HNK Rijeka aus Kroatien leiht den ehemaligen Stürmer von Borussia Mönchengladbach von Norwich City aus und stellt ihn vor als „einen der bekanntesten Namen“, die jemals in die Stadt gekommen seien.

Bis zum Saisonende wird Drmic versuchen, beim kroatischen Erstligisten seine Karriere in Schwung zu bringen. Der englische Zweitligist Norwich hatte den 28-Jährigen im Herbst zuerst in die Zweite Mannschaft versetzt, Drmic durfte nicht mehr mit dem ersten Team trainieren. Später war er dann komplett außen vor – in einer Zeit, in der strenge Corona-Beschränkungen galten und Drmic nicht einmal mehr richtig Besuch aus der Heimat empfangen konnte.

„Als der Anruf von Rijeka ankam, habe ich ein bisschen nachgedacht und hatte sofort ein gutes Gefühl“, wird Drmic auf der Vereinswebseite zitiert. In Deutschland kennt man Rijeka vielleicht noch aus der Europa-League-Saison 2013/14, als sich der VfB Stuttgart in den Play-offs gegen den Klub blamierte - und auch das Stadion in pittoresker Lage am Meer, das aktuell neu gebaut wird, kann sich sehen lassen.

Möglich wurde der Wechsel zu diesem späten Zeitpunkt, weil das Transferfenster in Kroatien bis zum 15. Februar geöffnet ist. Gleiches gilt für die Schweiz, zwischenzeitlich stand auch eine Rückkehr dorthin für Drmic zur Debatte. Nun zieht es ihn in die Heimat seiner Eltern.

Er selbst nahm in Kroatien im Urlaub eines seiner Musikvideos auf. Ab jetzt soll jedoch der Fußball wieder im Fokus stehen. Vor mittlerweile fünf Jahren erlitt Drmic seinen ersten Knorpelschaden im Knie. Im Frühjahr 2018 erlebte er ein Zwischenhoch in Gladbach, schaffte es sogar in den Schweizer WM-Kader und traf im Spiel gegen Costa Rica. In seiner letzten Saison bei Borussia war Drmic dann meist außen vor, erzielte aber wichtige Treffer im Saisonendspurt und half den Fohlen so, die Europa League zu erreichen.