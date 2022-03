Wachstum der Online-Supermärkte : Das steht auf den Einkaufszetteln der Gladbacher

Mönchengladbach Picnic beliefert mehr als 30.000 Haushalte in der Stadt. Jetzt hat der Online-Supermarkt die beliebtesten Produkte aufgelistet. Eines wurde Mönchengladbach öfter gekauft als in jeder anderen Kommune.

Lebensmittel sind im immer stärker wachsenden Online-Handel zwar noch eine kleine Warengruppe, aber die Wachstumsraten sind immens. Laut Handelsverband Deutschland wuchs der Lebensmittel-Handel online 2020 um mehr als 15 Prozent. Handelsökonom Gerrit Heinemann geht davon aus, dass eCommerce auch in diesem Jahr weiter wachsen wird: „Das war kein einmaliger Corona-Effekt, sondern eine nachhaltige Stärkung des Online-Handels, die nicht mehr zurückgehen wird.“ Der Markt ist so groß, dass inzwischen Flaschenpost, das eigentlich auf Getränke spezialisiert war, Lebensmittel in Mönchengladbach ausliefert. Und zuletzt eröffnete Flink einen neuen Standort am Schillerplatz und beliefert von dort auf Fahrrädern den nördlichen Teil der Stadt.

Nun hat sich Picnic eine statistische Spielerei ausgeguckt: Aufgrund der 300.000 Kunden in 51 Städten in Nordrhein-Westfalen hat das Unternehmen ein Ranking aufgestellt der beliebtesten Lebensmittel in den jeweiligen Städten. Und da gibt es offenbar erhebliche Unterschiede: Während Kunden in Münster im vergangenen Jahr am liebsten Haferflocken und veganen Fleischersatz bestellen, lagen in Köln Spaghetti, in Düsseldorf Avocados und in Langenfeld Fisch auf dem ersten Platz. Die Gladbacher Kunden legen offenbar besonders viel Wert auf Milchreis: „In keiner Stadt wurde mehr Milchreis gekauft“, teilte Picnic mit. Die weiteren stark nachgefragten Lebensmittel auf den digitalen Einkaufszetteln der Gladbacher sind demnach Nüsse, Zitronen, Thunfisch, Cola, Fruchtjoghurt, Pils in der Dose, Stieleis, Zwiebeln und auf dem zehnten Platz Schokoriegel.