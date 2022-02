Nach den Corona-Beschränkungen : Ende von 2G lässt Handel vorerst aufatmen

Foto: dpa/Martin Schutt

Düsseldorf Nach der Abschaffung der Beschränkungen wächst die Zuversicht. Aber der Ukraine-Konflikt und Corona bleiben als Risikofaktoren für eine Branche, die in Teilen in der Pandemie finanziell schwer gelitten hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Georg Winters

Seit dem vergangenen Samstag gilt in Nordrhein-Westfalen die 2G-Regel im Einzelhandel nicht mehr. Seither dürfen in den Geschäften, die nicht den täglichen Bedarf decken, nicht mehr nur Geimpfte und Genesene in die Läden, sondern auch jene dürfen wieder shoppen, die nur aktuell getestet sind. In den Geschäften müssen Kunden der aktuellen Corona-Schutzverordnung zufolge eine medizinische Maske tragen. Allerdings hat das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium dringend empfohlen, FFP2-Masken aufzusetzen.

Der Einzelhandel atmet auf. Zumindest vorerst. „Der Kundenverkehr hat seit dem Wochenende deutlich angezogen“, sagt Peter Achten, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes NRW, auf Anfrage unserer Redaktion. Aus den einzelnen Städten und Gemeinden habe es klare „Signale der Erholung“ gegeben. Aktuelle Zahlen liegen derzeit noch nicht vor, aber Achten ist überzeugt: „Die Umsatzsteigerungen werden auch bei uns zu beobachten sein.“ Als die 2G-Regel in NRW noch in Kraft war, hatte der Handel im Lande darüber geklagt, dass die Umsätze noch einmal 15 Prozent unter denen in jenen Ländern lägen, die 2G schon abgeschafft hätten. Achten geht davon aus, dass dieser Rückstand aufgeholt wird. Die Entwicklung werde laufend beobachtet, die Händler würden turnusmäßig befragt.

Info In NRW gibt es rund 75.000 Handelsfirmen Belegschaft Mit mehr als einer Million Beschäftigten zählt der Einzelhandel zu den großen Branchen in Nordrhein-Westfalen. Firmen Mit über 75.000 Unternehmen ist mehr als jedes fünfte Einzelhandelsunternehmen in Deutschland in Nordrhein-Westfalen beheimatet. Anteil Der in NRW ansässige Handel vereint gegenwärtig mehr als ein Fünftel des gesamten deutschen Einzelhandelsumsatzes auf sich.

Überraschenderweise haben an den vergangenen Tagen manche Händler auf freiwilliger Basis ihre Kunden weiterhin kontrolliert – womöglich, um der Klientel ein Gefühl zusätzlicher Sicherheit zu geben. Andererseits, so heißt es, hätten sich manche Kunden, die von der veränderten Lage offenbar nichts mitbekommen hätten, gefragt, warum ihr Impf- oder Genesenenstatus nicht mehr überprüft werde. Vor allem in den großen Häusern mit entsprechenden Kundenzahlen seien die Kontrollen aber schnell abgebaut worden.

Im Textilhandel hat Rolf Pangels, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes BTE, wachsenden Optimismus ausgemacht. „Die Zuversicht wächst, die Lager füllen sich wieder, die Menschen nehmen mit Erleichterung zur Kenntnis, dass 2G abgeschafft worden ist“, sagt Pangels. Allerdings habe die erste Woche nach der Veränderung der Regeln unter dem schlechten Wetter gelitten. Pangels: „Die großen Kundenströme hat es da noch nicht gegeben.“ Und natürlich schwebt über dem Handel noch ein Damoklesschwert: Aus Sorge um steigende Preise für Heizen und Strom könnten manche die Konsumausgaben zurückfahren – „auch bei mittelfristigen Bedarfsgütern wie Kleidung“, fürchtet Pangels.

Zumindest vorerst ist die wirtschaftliche Not aber gelindert – in einer Zeit, in der die Gefahren durch die Pandemie trotz immer noch hoher Infektionszahlen beherrschbarer erscheinen als früher. Aber auch das ist eine Momentaufnahme. Deshalb hat der Handelsverband Deutschland (HDE) ein Weiterdenken angemahnt. Er fordert, „diese für die Pandemiebekämpfung nicht geeigneten Maßnahmen auch für künftige Corona-Notfälle auszuschließen“. Ein solcher Notfall wäre eine neue Welle, die beispielsweise im Herbst Deutschland erfassen könnte. Und „um möglichst sicherzugehen, dass man bei allen Unwägbarkeiten und möglichen Mutationen im kommenden Herbst nicht erneut vor großen Herausforderungen mit einschneidenden Maßnahmen“ stehe, gehe es jetzt auch um die schnelle Einführung einer Corona-Impfpflicht.