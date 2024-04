Energiewende in Mönchengladbach Wenn die Solaranlage keinen Strom produzieren darf

Mönchengladbach · Der Zubau von Photovoltaik-Anlagen auf Dächern hat in Mönchengladbach massiv zugenommen. Bevor eine Anlage läuft, muss in vielen Fällen aber ein neuer Zähler durch die NEW Netz eingebaut werden. Warum das gerade länger dauert, als der eigentliche Einbau, und wie lang die Wartezeiten sind.

26.04.2024 , 09:43 Uhr

Mit der Installation einer PV-Anlage ist es noch nicht ganz getan. Die korrekte Inbetriebnahme ist kompliziert – und dauert gerade besonders lang in Mönchengladbach, weil die NEW unter anderem viele Neuanmeldungen bearbeiten muss. Foto: dpa/Marijan Murat