Kolumne Denkanstoß Wenn Jugendliche beherzt und überzeugt „Ja“ sagen

Es gibt aber auch „Ja-Sager“, die habe ich in mein Herz geschlossen. Von denen weiß ich, dass sie sich Gedanken gemacht haben. Dass sie neben all ihren Verpflichtungen Zeit und Gehirnschmalz investiert haben, um begründet „Ja“ zu sagen. Nicht immer vollends überzeugt, aber durchdacht. Und sie sagen „Ja“ vor einem vollen Saal in der Öffentlichkeit. Und nein, ich schreibe jetzt nicht von Brautpaaren. Ich habe die Jugendlichen vor Augen, die in diesen Wochen konfirmiert werden. Die vor der versammelten Gemeinde „Ja“ sagen zu ihrem Glauben. Und dafür neben der Schule und all den anderen Aktivitäten etwa 90 Stunden Konfirmandenunterricht sowie regelmäßige Gottesdienstbesuche am frühen Sonntagmorgen auf sich genommen haben. Katholische Jugendliche gehen etwa zwei Jahre später zur Firmung.