Borussia im Abstiegskampf : Darum stehen nun vier Spiele der Wahrheit für Hütter an

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach trifft in den kommenden Wochen auf vier Gegner, die wie die Gladbacher selbst im Abstiegskampf stecken. Diese Saisonphase ist darum sehr wichtig für das Team und seinen Trainer.

Roland Virkus hat keinen Zweifel: Adi Hütter ist nach wie vor der passende Trainer für Borussia Mönchengladbach, das hat der neue Sportdirektor des Klubs in den vergangenen Tagen nochmal klargestellt. Trotz der Nähe des Teams zur Abstiegszone, der durchaus realen Gefahr, zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte abzusteigen, und trotz des 0:6-Debakels bei Borussia Dortmund zuletzt trauen die Gladbacher dem Österreicher zu, die Probleme in den Griff zu bekommen.

Dass es aber positiver Resultate bedarf, um dieses Zutrauen zu unterfüttern, ist keine neue Erkenntnis im Ergebnissport Fußball. Und auch nicht, dass fortwährende Krisensituationen selbst grundsätzlichste Einstellungen verändern können, je länger sie dauern. Zumindest würden weitere Negativ-Erlebnisse wie das in Dortmund Hütters Position nicht eben stärken. Zumal nun eine Saisonphase beginnt, in der Borussia die Weichen wieder auf Erfolg umstellen kann.

Die nächsten vier Gegner sind wie die Gladbacher, die nach 23 Spielen 26 Punkte eingesammelt haben, mehr oder weniger tief in den Abstiegskampf der Bundesliga verstrickt: Erst kommt der Tabellenzwölfte VfL Wolfsburg (27 Punkte), danach geht es zum Vorletzten VfB Stuttgart (19), dann kommt der 15. Hertha BSC (23) und schließlich reisen die Gladbacher zum Elften VfL Bochum (29), bevor es in die nächste Länderspielpause geht. Wenn in diesen Spielen reichlich gepunktet wird, können sich Mannschaft und Trainer ein wenig mehr Ruhe verschaffen. Passiert das nicht, wird die Lage nochmal deutlich brisanter.

Der Samstags-Gegner Wolfsburg (15.30 Uhr/Sky) ist wie die Borussen mit gänzlich anderen Erwartungen in die Saison gegangen und als Champions-League-Teilnehmer in den Abstiegskampf abgerutscht. Vergangene Saison schwang das Thema Europa in den Vergleichen der beiden Teams mit, aktuell ist es ein Treffen der Enttäuschenden. Wie Hütter in Gladbach hat es Florian Kohfeldt, der in Wolfsburg Mark van Bommel abgelöst hat, nicht geschafft, sein Team derart zu stabilisieren, dass es seine fraglos vorhandene Qualität dauerhaft abrufen kann.

Beide Mannschaften waren zwei Spiele lang gefühlt im Aufwind. Gladbach holte vier Punkte, Wolfsburg sogar sechs. Dann gab es am vergangenen Spieltag herbe Rückschläge: Während Gladbach in Dortmund unterging, verlor Wolfsburg trotz einer Führung daheim gegen Hoffenheim.

Mit Rückschlägen umzugehen ist eine Kunst, gerade im Klassenkampf der Bundesliga, die am Samstag wieder zum Tragen kommt. Beide wollen sich aufrappeln. Der, dem das besser gelingt, wird einen wichtigen Schritt machen. Vielleicht sogar einen schon vorentscheidenden, je nachdem, wie die anderen Resultate ausfallen.

Generell stehen für Borussia und Hütter vier Spiele der Wahrheit an, Spiele, die wegweisend sind. Sie werden neue Aufschlüsse geben. Darüber, auf welche Spieler Hütter setzen kann, vielleicht auch in Zukunft. Aber auch darüber, ob Hütter tatsächlich der Passendste für Gladbach ist.

Dass er einer ist, der den Weg mit Nachwuchsspielern und Talenten mitgeht, der für Borussia weiterhin „alternativlos ist“, wie Virkus sagt, hat Hütter in seiner Dienstzeit am Niederrhein bereits belegt. „Man muss den Talenten eine Chance geben. Wir haben einen Trainer, der das tut“, weiß Virkus. Und einen, der attraktiven Fußball im Sinne Borussias bevorzugt. Diesen wieder mit voller Überzeugung zu spielen, ist das Ziel.

Doch bevor Hütter das Projekt Borussia nach vorn denken kann, muss er der Richtige sein für eine Borussia im Krisenmodus: Er muss Strukturen und Automatismen wieder aufbauen, Selbstvertrauen schaffen. Das ist ihm noch nicht nachhaltig gelungen.