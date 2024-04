Große Übersicht zu den Schützenfesten 2024 Wann die Mönchengladbacher Schützen 2024 ihre Feste feiern

Mit dem Fest am Dicken Turm wird am kommenden Samstag, 27. April, die Schützen-Saison 2024 offiziell eröffnet. An diesem Tag ist der Rundling in der Gladbacher Altstadt ab 14 Uhr geöffnet. Der Bruderrat um Schützenchef Horst Thoren, der zudem stellvertretender Chefredakteur der Rheinischen Post ist, präsentiert auf den drei Turmebenen die großen und kleinen Schätze der Bruderschaften aus Mönchengladbach und Korschenbroich. Mehr zum Programm des Festes erfahren Sie hier.