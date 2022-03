Närrisches Treiben in Mönchengladbach : Wie Kita-Kinder trotz positiver Corona-Tests Karneval feiern konnten

Närrisches Treiben in Mönchengladbach

Astronaut Liam und Meerjungfrau Sophie tanzten in der Manege beim Kostümfest der Kita Kinderplanet. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Beinahe wäre das Kostümfest in der Kita Kinderplanet ausgefallen. Doch dann kam den Erzieherinnen eine Idee. Wie das närrische Treiben ablief und ankam.

Wenn auch der große Karnevalsumzug wegen Corona ausfällt, sollen die Jungen und Mädchen der Kita Kinderplanet am Veilchendienstag wenigstens einen kleinen Gaudiwurm um das Gebäude an der Rüdiger Straße haben. Dazu soll es auch Kamelle regnen. „Die Eltern haben ganz viel spendiert“, verrät Kita-Leiterin Julia Willkomm. Sie weiß, wie beliebt das „große Remmidemmi“ zur Karnevalszeit bei den Jüngsten ist.

Traditionell startet das bunte Treiben an Altweiber um 11.11 Uhr mit einem Kostümfest. In diesem Jahr aber mussten sich die großen und kleinen Jecken etwas einfallen lassen, um die geplante Zirkusvorstellung zu retten. Denn die Turnhalle war schon zur Manege verwandelt, als am Vortag ein Pool-Test anzeigte, dass alle drei Kita-Gruppen massiv von Corona-Infektionen betroffen waren. Nur vier der insgesamt 59 Kinder konnten zum angesagten Kostümfest kommen. Damit ergab sich bei acht Erzieherinnen ein Betreuungsschlüssel von Eins zu Zwei.