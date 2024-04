Kriminalitätsstatistik In diesem Mönchengladbacher Stadtbezirk gibt es die meisten Raubdelikte

In keinem Bezirk der Stadt gab es eine so große Steigerung bei den Straßenkriminalität-Fallzahlen wie im Bereich Ost. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Wahrscheinlichkeit, überfallen oder beraubt zu werden, dort am höchsten ist. In dieser Beziehung liegen andere Bezirke vorne. Am sichersten lebt man aber auch nicht in Ost. Und so sehen die Zahlen aus der aktuellen Kriminalitätsstatistik aus.