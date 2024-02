Session 2023/24 Bildschöner Straßenkarneval in Mönchengladbach

Den Auftakt zum Straßenkarneval machte – wie in allen närrischen Städten – das Altweibertreiben. Da stürmten die Möhnen das Giesenkirchener Rathaus und übernahmen auch an der Stadtverwaltung in Odenkirchen die Macht. Am Nachmittag ging es für Hartgesottene – das Wetter machte Feiern im Freien weniger attraktiv – auf dem Sonnenhausplatz in Gladbach und auf dem Rheydter Markt weiter.