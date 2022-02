Karneval in Mönchengladbach : Diese Termine stehen für Gladbacher Jecken an

Foto: Bauch, Jana (jaba) 41 Bilder So schön war der Veilchendienstag in Mönchengladbach 2020

Mönchengladbach Der Straßenkarneval fällt dieses Jahr erneut flach. Ganz ohne Feiern muss das närrische Volk aber nicht auskommen. Die wichtigsten Termine im Überblick.

Corona stoppt die Karnevalssession in der Vitusstadt auch in diesem Jahr. Schon im Dezember 2021 hat der Mönchengladbacher Karnevalsverband (MKV) den Straßenkarneval abgesagt. Die Züge – inklusive des famosen Veilchendienstagszugs –, die zunächst verschobene Prinzenpaar-Proklamation und sämtliche anderen Veranstaltungen finden nicht statt. Auch gegen eine Brauchtumszone in der Altstadt, wie sie das Land NRW eigentlich erlaubt, hat sich der MKV ausgesprochen. In Mönchengladbach gibt es keinen einzigen solchen Bereich – Köln hat die ganze Stadt und Düsseldorf Teile der Altstadt zur Brauchtumszone erklärt.

So ganz auf Karneval verzichten aber müssen die Mönchengladbacher nicht. Vereinzelt gibt es Aktionen – und die Kneipen haben auch geöffnet. Wir geben den Überblick.

Das „Hutkonzert“ von Echt Lekker

Die Mönchengladbacher Band „Echt Lekker“ gibt am Karnevalssonntag, 27. Februar, ein Open-Air-Konzert in der Bürgerstube (Manderscheider Straße 4). Der Einlass beginnt – typisch für Karneval – um 11.11 Uhr. Der Konzertbeginn ist für 14 Uhr angesetzt. Es gilt die 2G-plus-Regel (also geimpft mit einem maximal 24 Stunden alten Schnelltest bzw. geboostert). Der Eintritt ist frei, vor Ort wird eine Hutsammlung durchgeführt.

Jeckes Impfen im Nordpark

Ebenfalls am Tulpensonntag, 27. Februar, findet ab 11 Uhr im städtischen Impfzentrum (Am Nordpark 260) ein jeckes und kostümiertes Kinder- und Jugendlichen-Impfen statt. Das Kinderprinzenpaar Prinz Marlon I. und Prinzessin Lea I., „Bernie“ das MKV-Maskottchen, und das MKV-Präsidium werden von 11 bis 14 Uhr ebenfalls vor Ort sein.

Die Termine können online gebucht werden unter www.terminland.eu/moenchengladbach-impft/online/KIT. Stand Donnerstagnachmittag sind noch etliche Termine zwischen 11 und 17.30 Uhr frei gewesen. Wie die Stadt mitteilt, wird das Impfzentrum festlich geschmückt sein, Karnevalsmusik wird für die richtige Stimmung sorgen. Auch das Impfteam wird – im Rahmen der Hygienevorschriften – kostümiert sein. Und für jeden, der sich impfen lässt, gibt‘s natürlich auch Kamelle.

Der kleine Umzug 2022

Mit einer Pony-Karnevalskutsche zieht das Ehepaar Anne und Thorsten Heinrichs am Tulpensonntag, 27. Februar, ab 14 Uhr durch Wanlo. Mit dabei: zwei ihrer vier Shetlandponys – verkleidet als Clown und Frosch. Es sei der wohl „kleinste Karnevalszug 2022“, sagt Anne Heinrichs. Geplant ist, dass die beiden Eheleute jeweils in einem Sulky, einer kleinen Kutsche hinter dem Pony, sitzen und durch das Dorf ziehen. Begleitet werden sie dabei von jecker Musik, Tulpen und Kamelle. Startpunkt ist der Schweinemarkt in Wanlo. Die weitere Route können Sie hier nachlesen.

Sieben Stunden „Jecke Flimmerkiste“

Seit Altweiber, 11.11 Uhr, ist die „Jecke Flimmerkiste 2022“ auf Sendung. Mit sieben Stunden Sendezeit bietet das Alternativprogramm reichlich Stoff. Zu sehen ist das Video auf allen Kanälen des MKV: auf der Homepage, auf Facebook und bei Youtube. Da es sich um einen Film handelt, kann zu verschiedenen Sequenzen gesprungen oder gestoppt werden. Die genaue Programmabfolge können Sie hier nachlesen. Entstanden ist die Show der 33 Gesellschaften mit 600 Akteuren in einer fast zwölfstündigen Session im Hugo-Junkers-Hangar.

Rathaus Giesenkirchen in buntem Gewand

Es ist kein Termin, aber ein schöner Anblick: Das Rathaus in Giesenkirchen ist seit Altweiber und bis Aschermittwoch bunt geschmückt. Ein Gruß an die Jecken in einer Zeit, in der der Rathaussturm und der Kinderkarnevalszug ausfallen müssen. „Auch wenn die Absage der Feierlichkeiten in diesem Jahr angesichts der hohen Inzidenz vernünftig und alternativlos war, hoffen wir, mit diesem Signal ein wenig Mut und Frohsinn zu verbreiten“, sagt Bezirksvorsteher Volker Küppers zu der Aktion.

Karneval in der Altstadt

Eine große Karnevalsaktion haben die Altstadtwirte nicht geplant. Marco Raspe vom Club der Wirte erklärt, dass der Betrieb grundsätzlich wie in den Wochen zuvor ablaufen werde. „Wir haben uns bewusst entschieden, den Ball flach zu halten“, sagt Raspe. Einige Kneipen und Bars werden karnevalistische Aspekte (etwa Deko oder Kostüme) einstreuen, andere nicht. „Es besteht noch ein Restrisiko.“ Es gehe also darum, eine Balance zu finden: Karneval darf stattfinden, das Feiern ist erlaubt. Aber es muss in einem angemessenen Rahmen erfolgen. Welcher Betrieb was geplant hat, ist am besten auf der jeweiligen Internet- oder Facebook-Seite zu erfahren.

An Karneval fährt ein Nachtexpress

Die NEW setzt für die Karnevalstage ab Altweiber und bis Rosenmontag, 28. Februar, einen Nachtexpress ein. Das teilt das Unternehmen mit. Zwischen 0.15 und 3.15 Uhr fahren den Angaben zufolge sechs Linien ab der Haltestelle „Alter Markt“ und von 0.35 bis 3.35 Uhr ab „Marienplatz“. An Rosenmontag und Veilchendienstag fahren die Busse nach Ferienfahrplan. An allen anderen Tagen gilt der Normalfahrplan.